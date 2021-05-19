Ноу-хау на весіллі футболіста: за букетик нареченої пробивали пенальті

Поки ексзахисник Зорі і збірної України Євген Чеберко прощався з холостяцьким життям, подруги його коханої Дарини спробували себе в ролі футболісток

"Букетний" конкурс на весіллі Євгена Чеберка / Фото: Instagram

Весілля колишнього захисника збірної України Євгена Чеберка і брюнетки Дарини, що відбулося напередодні, відзначилося незвичайним конкурсом, який підкреслив, що з холостяцьким життям прощається не абихто, а футболіст.

До одного зі стандартних хітів програми, коли наречена не дивлячись кидає букет, а її подруги намагаються зловити символ швидкого заміжжя, тут поставилися інакше.

Щоб заволодіти цим самим символом, потрібно було виграти "весільну" серію пенальті.

Відео з весілля Євгена Чеберка Відео: Instagram

Дівчата з п'яти метрів мали влучити м'ячем по букету, розташованому по центру невеликих футбольних воріт.

Як бачите, у переможниці конкурсу тут було не менше радості, ніж у футболістів, котрі в справжній серії пенальті виграють серйозні трофеї.

Відео незвичайного "букетного конкурсу" з весілля захисника хорватського Осіека Євгена Чеберка у себе в Instagram виклала подруга його новоспеченої дружини Дарини – Катерина Ставицька.

Дарина Чеберко і Катерина Ставицька

Євген Чеберко і його дружина Дарина / Фото: Instagram

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Раніше ми писали, інший ексфутболіст збірної України Ігор Харатін вразив свою наречену. Безпосередньо за весільним столом він дивився фінал Кубка України між Динамо і Зорею.