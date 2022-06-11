Нічийний день у Лізі націй: похмурий ремейк фіналу Євро, успіх Угорщини та трилер у Роттердамі

У Дивізіоні А пройшло чотири поєдинки, у яких так і не визначились переможці

Англія та Італія видали нудний поєдинок / Фото: Getty Images

Сьогодні у Лізі націй відбулася маса цікавих поєдинків. У стартовому матчі дня Україна розгромила Вірменію та вийшла у лідери своєї групи у Дивізіоні В.

Головний конкурент нашої команди збірна Шотландії несподівано програла у гостях ірландцям з рахунком 3:0. Наразі підопічні Петракова випереджають кожного зі своїх опонентів на три бали.

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ІРЛАНДІЯ – ШОТЛАНДІЯ 3:0

Голи : Браун, 20, Парротт, 28, Обафемі, 51

Топ-матчі пройшли в Лізі А. У Вулверхемптон пройшов ремейк останнього фіналу чемпіонату Європи, в якому Англія билася з Італією. Втім, тренери виставили дублюючі склади і розкочували нудну "нульовку".

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АНГЛІЯ – ІТАЛІЯ 0:0

Німеччина ж приїхала до Будапешта до угорців, із якими також грала на Євро-2020 і тоді вирвала нічию 2:2. На цей раз підопічні Марко Россі знову не програли Бундестіму. На ранній гол Надя швидко влучно відповів Хофманн.

УГОРЩИНА – НІМЕЧЧИНА 1:1

ГОЛИ: Надь, 6 – Хофманн, 9

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Таким чином, у третій групі Дивізіону А лідерство утримує Італія, яка випереджає Угорщину на один бал. А ось Англія поки ближче до вильоту в нижчу лігу.

У четвертому квартеті основна увага була прикута до Роттердама, де Нідерланди брали Польщу. Відсутність Левандовські не завадила гостям двічі відзначитись у воротах Флеккена до старту другого тайму.

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Тим не менш, господарі досить швидко зрівняли рахунок, двічі відзначившись за 3 хвилини. Проте вирвати перемогу підопічні Ван Гаала вже не змогли. Причому наприкінці господарі отримали право на пенальті, але Депай не зміг забити з "точки".

НІДЕРЛАНДИ – ПОЛЬЩА 2:2

Голи: Классен, 51, Думфріс, 54 – Кеш, 18, Зеліньскі, 49

Втім, помаранчеві все одно утримують лідерство в групі. У трьох балах позаду не лише Польща, а й Бельгія, яка сьогодні проґавила перемогу над Уельсом. Схоже, Бейл та компанія зробили ставку на матч відбору ЧС-2022 з Україною і тепер близькі до зниження у класі у Лізі націй.

УЕЛЬС – БЕЛЬГІЯ 1:1

Голи : Джонсон, 87 – Тілеманс, 51