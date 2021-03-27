Неймовірний гол сезону у Першій лізі. Шевченко наслідував "Царя" (відео)

У четвер і п'ятницю в другому дивізіоні українського футболу пройшов 18-й тур. В одному з матчів, в якому "Полісся" в Житомирі приймало "Кристал" із Херсона, забили просто шикарний м'яч. На 9-й хвилині захисник господарів Євген Шевченко відкрив рахунок, відправивши в екстаз всіх тих, хто бачив його удар, та й самого себе.

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Нещодавно вихованець "МЮ" забив в "дев'ятку" з 65 метрів.

Найімовірніше, 25-річний футболіст робив навіс з лівого флангу лівою ногою на партнерів. Але м'яч по високій траєкторії залетів у дев'ятку воріт гостей. Шевченко не міг приховати своєї радості і здивування одночасно.

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Щоправда, "Кристал" відігрався з пенальті, і гра завершилася нічиєю 1:1. "Полісся" посідає 10-е місце в Першій лізі, херсонський колектив – останнє, 16-е.

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Через гол Євгена згадався фантастичний удар його тезки за прізвищем – Андрія Шевченка, теперішнього тренера збірної України. Щоправда, тоді форвард "Мілана" бив з правого флангу правою ногою, й дехто також казав, що він робив передачу. Той гол визнали найкращим у сезоні 2001/2002 в Серії А, а за українцем закріпилося прізвисько "Цар".

Нещодавно "Чорноморець" і "Металіст 1925" здобули непрості перемоги в Першій лізі.

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