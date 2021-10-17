Невиправдана лють: воротар ледь не вбив свого захисника через пропущений гол

По ходу поєдинку Прем'єр-ліги Північної Ірландії, коли рахунок в матчі був 2:1 на користь Гленторана, гравець Колрейна Кетер Фріл забив гол у ворота господарів поля Аарона Маккері.
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Цей пропущений м'яч так розлютив голкіпера, що він у ту ж мить накинувся на свого одноклубника Боббі Бернса. Маккері одним ударом повалив захисника на земля, а потім почав тягнути його по землі.
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Товариші по команді відразу підбігли до агресивного воротаря і зуміли його відтягнути від своєї жертви.
BIG TALKING POINT @Glentoran goalkeeper Aaron McCarey sees red for lashing out at team-mate Bobby Burns during their side & # 39; s 2-2 draw with Coleraine at the Oval.- BBC SPORT NI (@BBCSPORTNI) October 16, 2021
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Арбітр зустрічі без роздумів показав червону картку Аарону Маккері.
У підсумку матч так і закінчився внічию – 2:2.
А недавно ми розповідали, як у матчі московських команд в чемпіонаті Росії сталася масова бійка. В результаті арбітр показав чотири жовті картки – по дві для гравців кожної команди.