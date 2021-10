Невиправдана лють: воротар ледь не вбив свого захисника через пропущений гол

По ходу поєдинку Прем'єр-ліги Північної Ірландії, коли рахунок в матчі був 2:1 на користь Гленторана, гравець Колрейна Кетер Фріл забив гол у ворота господарів поля Аарона Маккері.

Цей пропущений м'яч так розлютив голкіпера, що він у ту ж мить накинувся на свого одноклубника Боббі Бернса. Маккері одним ударом повалив захисника на земля, а потім почав тягнути його по землі.

Товариші по команді відразу підбігли до агресивного воротаря і зуміли його відтягнути від своєї жертви.

BIG TALKING POINT @Glentoran goalkeeper Aaron McCarey sees red for lashing out at team-mate Bobby Burns during their side & # 39; s 2-2 draw with Coleraine at the Oval.



Report & reaction https://t.co/DDQkyaJAGB #bbcfootball #BBCIrishPrem pic.twitter.com/mRIhCw86wP