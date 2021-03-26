Німці в чорному влаштували демонстрацію і "загасили" Ісландію у відборі на ЧС-2022

Німеччина забила два голи за перші сім хвилин поєдинку

Збірна Німеччини почала відбір на чемпіонат світу-2022 з розгрому Ісландії – 3:0. Інтрига на "Шауйнсланд-Райзен-Арена" в Дуйсбурзі практично померла вже в перші 10 хвилин, коли німці змогли двічі вразити ворота суперника. Раніше Україна відігралася у Франції в першому матчі кваліфікації ЧС-2022.

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Вже на другій хвилині Горецька відкрив рахунок, скориставшись шикарною передачею від Гнабрі.

А всього п'ять хвилин по тому Німеччина подвоїла свою перевагу! Сане включився на лівому фланзі, отримав пас від Кімміха і вивів на ударну позицію Хавертца, який поцілив у дальній кут.

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Чемпіони світу-2014 німці мало що дозволяли ісландцям, володіючи м'ячем 76% часу і завдавши 15 ударів по чужих воротах проти 5 у гостей. І на 56-й хвилині перевага господарів вилилася в третій гол від півзахисника Ілкая Гюндогана.

Також варто відзначити, що футболісти збірної Німеччини перед матчем кваліфікації ЧС-2022 з Ісландією вийшли на поле у спеціальних футболках. Літерами на одязі гравців утворили напис Human Rights ("Права людини"). Ймовірно, це була акція проти порушення прав людини в Катарі, де пройде чемпіонат світу у 2022 році.

Раніше ми писали, що 67 мігрантів з Непалу загинули при підготовці до ЧС-2022. А футболісти збірної Норвегії вчора перед матчем кваліфікації ЧС-2022 з Гібралтаром (3:0) вийшли в футболках з написом "Права людини – на полі і поза ним".

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У наступному матчі відбору на ЧС-2022 німцям доведеться зіграти зі збірною Румунії, а Ісландія відправиться в гості до Вірменії.

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