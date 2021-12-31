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Деякі лідери збожеволіли: Луческу різко висловився про російську агресію

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор Спорт Сьогодні
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31 грудня, 11:32
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Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу поділився своїм баченням ситуації в Україні на тлі постійної загрози нападу з боку Росії
Мірча Луческу
Мірча Луческу / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

У своєму побажанні на 2022 рік румунський тренер дуже точно дав характеристику того, що відбувається між двома країнами, хоч і не назвав винуватця на ім'я.

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"Давайте позбудемося цієї пандемії раз і назавжди! Очевидно, як і від психозу від можливого збройного конфлікту між Україною та Росією .

Бо є постійна загроза. Деякі лідери збожеволіли. Я сподіваюся, що б не трапилося, люди будуть сповнені ентузіазму. Завтра буде інший день", – сказав Луческу в інтерв'ю gsp.ro.

Мірча Луческу сподівається на світ у 2022 році
Мірча Луческу сподівається на світ у 2022 році / Фото: REUTERS

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Також Луческу порівняв поточний рівень чемпіонату України з тим, що був до його відходу.

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"Його рівень сильно впав! Багато команд зникли. Тільки зараз вони починають вертатися. Дніпро це зробив, повертається Металіст, який скоро вийде у вищий дивізіон.

Люди, які пішли з футболу, повертаються . Тоді вони здалися, бо побачили, що Шахтар дуже легко все виграє. Але зараз люди із можливостями повертаються!

Наступного року буде гранично збалансований чемпіонат. За останні п'ять років з'явилися інші команди, але вони не на рівні із попередніми", – додав тренер.

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