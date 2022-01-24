"Не знав імен половини команди". Як гравці збірної "травили" Шевченка

Колишній головний тренер національної команди України та Дженоа Андрій Шевченко незабаром очолить збірну Польщі. Це буде третій тренерський досвід визначного футболіста.
Про те, які казуси з Андрієм Миколайовичем траплялися під час його перебування гравцем "жовто-синіх", розповів його тодішній партнер по команді Максим Калиниченко. Виявляється, легенда українського футболу не знав більше половини команди за іменами.
"Це зі сміхом сприймалося. Він спілкувався з Гусиним, Вороніним, вони могли його "травити": "Знаєш, як того звати? А того?"
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Він їх слав. Так, були моменти, що не знав за іменами. Не знаю, чи він мене знав. Усі разом рідко збиралися у збірній", – розповів Калиниченко Youtube-каналу Гліба Чернявського.
Сподіватимемося, що подібних проблем у Шевченка не буде у роботі зі збірною Польщі. Тим більше, коли у її складі грає найкращий футболіст світу 2021 року за версією ФІФА Роберт Левандовський.
А нещодавно Максим Калиниченко, який давно проживає у Москві, розповів росіянам, що насправді відбувалося у Криму 2014-го.
"Те, що вам показували по телевізору, – це брехня. Відбувалося захоплення. Приїжджає ОМОН – точніше, не ОМОН, а бійці особливого призначення. З повним екіпіруванням. Ти розумієш, що це ніяке не ополчення. Ми ходили в ресторани біля будинку уряду, який в певний момент захопили, де відбувалися вільні (показує лапки) волевиявлення, вибори кудись. І просто вайфай мережа була – "ОМОН Росії". Ніхто й не ховався там", – розповів Калиниченко.