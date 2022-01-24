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"Не знав імен половини команди". Як гравці збірної "травили" Шевченка

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
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24 січня, 10:38
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Екс-гравець збірної України Максим Калиниченко розповів цікаву історію з часів виступів на ЧС-2006. Зірка світового футболу Андрій Шевченко не міг запам'ятати партнерів по команді
На ЧС-2006 Андрій Шевченко не пам'ятав як звуть партнерів по команді
На ЧС-2006 Андрій Шевченко не пам'ятав як звуть партнерів по команді / Фото: Getty Images

Колишній головний тренер національної команди України та Дженоа Андрій Шевченко незабаром очолить збірну Польщі. Це буде третій тренерський досвід визначного футболіста.

Про те, які казуси з Андрієм Миколайовичем траплялися під час його перебування гравцем "жовто-синіх", розповів його тодішній партнер по команді Максим Калиниченко. Виявляється, легенда українського футболу не знав більше половини команди за іменами.

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"Це зі сміхом сприймалося. Він спілкувався з Гусиним, Вороніним, вони могли його "травити": "Знаєш, як того звати? А того?"

Він їх слав. Так, були моменти, що не знав за іменами. Не знаю, чи він мене знав. Усі разом рідко збиралися у збірній", – розповів Калиниченко Youtube-каналу Гліба Чернявського.

Сподіватимемося, що подібних проблем у Шевченка не буде у роботі зі збірною Польщі. Тим більше, коли у її складі грає найкращий футболіст світу 2021 року за версією ФІФА Роберт Левандовський.

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Роберта Левандовського визнано найкращим футболістом 2021 року за версією ФІФА
Роберта Левандовського визнано найкращим футболістом 2021 року за версією ФІФА / Фото: Getty Images

А нещодавно Максим Калиниченко, який давно проживає у Москві, розповів росіянам, що насправді відбувалося у Криму 2014-го.

"Те, що вам показували по телевізору, – це брехня. Відбувалося захоплення. Приїжджає ОМОН – точніше, не ОМОН, а бійці особливого призначення. З повним екіпіруванням. Ти розумієш, що це ніяке не ополчення. Ми ходили в ресторани біля будинку уряду, який в певний момент захопили, де відбувалися вільні (показує лапки) волевиявлення, вибори кудись. І просто вайфай мережа була – "ОМОН Росії". Ніхто й не ховався там", – розповів Калиниченко.

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