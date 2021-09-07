Не встиг і три ночі з нею побути: Зінченко страждає через розлуку з дочкою

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко зізнався, що дуже сумує за донькою. Через щільний графік матчів у нього немає часу проводити його разом з дитиною

Олександр Зінченко і його дружина Влада / Фото: Instagram

Гравець Манчестер Сіті Олександр Зінченко став батьком 2 серпня. Дружина футболіста Влада народила йому дочку. Дівчинку назвали Єва.

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Втім, футболіст скаржиться, що через постійні тренування і матчі у нього зовсім немає часу, щоб проводити його з родиною.

"На жаль, у спортсменів таке життя, що через місяць, як народилася дочка, я не встиг і три ночі побути з нею. В цілому я звичайно надмотивований, ніж будь-коли.

Правду кажуть, що, коли з'являється дитина, життя змінюється за клацанням пальців", – розповів Зінченко на пресконференції перед матчем з Чехією.

До речі, ще до появи первістка дружина футболіста зізнавалася, що Олександр хоче мінімум трьох дітей.