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Не встиг і три ночі з нею побути: Зінченко страждає через розлуку з дочкою

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
7 вересня, 20:24
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Півзахисник збірної України Олександр Зінченко зізнався, що дуже сумує за донькою. Через щільний графік матчів у нього немає часу проводити його разом з дитиною
Олександр Зінченко і його дружина Влада
Олександр Зінченко і його дружина Влада / Фото: Instagram

Гравець Манчестер Сіті Олександр Зінченко став батьком 2 серпня. Дружина футболіста Влада народила йому дочку. Дівчинку назвали Єва.

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Втім, футболіст скаржиться, що через постійні тренування і матчі у нього зовсім немає часу, щоб проводити його з родиною.

"На жаль, у спортсменів таке життя, що через місяць, як народилася дочка, я не встиг і три ночі побути з нею. В цілому я звичайно надмотивований, ніж будь-коли.

Правду кажуть, що, коли з'являється дитина, життя змінюється за клацанням пальців", – розповів Зінченко на пресконференції перед матчем з Чехією.

До речі, ще до появи первістка дружина футболіста зізнавалася, що Олександр хоче мінімум трьох дітей.

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