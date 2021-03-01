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Не тіло, а картина! Тигриця з Верони з жагою до тату повернула футболу зоряного захисника

1 березня, 16:15

Олена Павлова Олена Павлова

Більше 60% шкіри Зої Крістофолі забиті татуюваннями

У скандального захисника "Мілана" Тео Ернандеса, схоже, нарешті налагодилося особисте життя. Що відбивається і на стабільній грі за італійську команду, яка бореться за чемпіонство в Серії А. Переможець Ліги чемпіонів у складі "Реала" у свій час славився скандалами з колишніми, а не грою. Але все змінила поява неймовірною італійки Зої Крістофолі.

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"Тигриця з Верони", як називають дівчину в Італії, популярна інтернет-модель. На сторінку дівчини в Instagram підписано понад 830 000 чоловік. І це не межа. Адже італійка з шикарними формами і ангельським обличчям – ходяча картина.

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Про роман пари щосили заговорили в серпні 2020 роки після спільного відпочинку на яхті. Ніхто не думав, що для обох це стане серйозним захопленням, але на вулиці березень, а футболіст і модель все ще разом.

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Можливо, пару зближує і спільна пристрасть – татуювання. Правда, Тео поки програє своїй коханій, у якої забито вже більше 60% поверхні шкіри. І, ймовірно, в майбутньому ми побачимо і нові картини на її тілі, оскільки дівчина є співвласницею модного тату-салону в Мілані. Також за сумісництвом Зої ще і діджей.

Тео – не перший хлопець-футболіст в житті Зої. Дівчина вже зустрічалася з голкіпером "Фрозіноне" Франческо Барді, з яким у неї було "велике кохання з першого погляду". Також вона недовгий час крутила роман з аргентинським форвардом "Манчестер Сіті" Серхіо Агуеро.

Раніше ми писали, невгамовний Ібрагімович вразив партнерів по "Мілану" несподіваним подарунком.

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