Не змогла відмовити герою Ліги чемпіонів: воротар Реала вирішив одружитися (фото)

Тібо Куртуа зробив пропозицію ізраїльській моделі Мішель Герцег на розкішній яхті

Тібо зробив пропозицію Мішель / Фото: Колаж: Сьогодні

Мадридський Реал виграв Лігу чемпіонів-2022. А героєм зустрічі став голкіпер Тібо Куртуа, який відбив неймовірну кількість небезпечних ударів.

Після такого значного успіху на футбольному полі, Тібо вирішив мати сім'ю. 30-річний футболіст зробив пропозицію своїй дівчині Мішель Герцег, якій 6 червня виповниться 25 років.

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Мішель із Ізраїлю, вона працює моделлю. У середині серпня минулого року у профілі дівчини з'явилося фото, на якому вони з бельгійцем тримаються за руку.

"Моє кохання", – написала тоді Мішель.

Пропозицію Тібо робив на яхті і Мішель відповіла згодою.

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