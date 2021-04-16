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Не коронавірусом єдиним: зірка Арсеналу заразився малярією

16 квітня, 09:06

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Нападаючий лондонського клубу П'єр-Емерік Обамеянг захворів на малярію і знаходиться в лікарні, футболіст підхопив небезпечну інфекцію після поїздки в Габон

Вчора лондонський Арсенал пробився у півфінал Ліги Європи. За сумою двох матчів британці пройшли чеську Славію. Але без свого провідного форварда.

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П'єр-Емерік Обамеянг захворів на малярію. Футболіст поки знаходиться в лікарні, але йому стає краще. Обамеянг підхопив небезпечну інфекцію під час поїздки в збірну Габону.

"На жаль, деякий час назад я заразився малярією, коли був у збірній Габону. На цьому тижні я провів кілька днів у лікарні, але тепер відчуваю себе набагато краще, завдяки зусиллям лікарів у боротьбі з вірусом. Я скоро повернуся ще сильнішим", – написав Обамеянг в Instagram.

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Дивіться, як Арсенал обіграв Славію:

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Нагадаємо, що лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі планує закупити 50 тисяч доз вакцин від коронавіруса для всіх футболістів із Південної Америки.

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малярія арсенал лондон П'єр-Емерік Обамеянг
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