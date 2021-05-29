Справжній детектив Макконахі звернувся до Челсі перед фіналом Ліги чемпіонів

Відомий голлівудський актор, зірка "Справжніх детективів" і "Інтерстеллар" Меттью Макконахі підтримав лондонський Челсі перед фіналом Ліги чемпіонів з Манчестер Сіті. Поєдинок відбудеться сьогодні в Порту. Початок матчу – о 22:00. А наш сайт веде мультимедійний онлайн Манчестер Сіті – Челсі з усіма цікавими подробицями.
Читайте також: Манчестер Сіті – Челсі: де дивитися фінал Ліги чемпіонів
"Челсі! Удачі у фіналі Ліги чемпіонів c Манчестер Сіті. Америка, MLS і всі в Остіні вболівають за вас. Пулішіч і інші хлопці в синьому, – ви знаєте, що робити, коли вийдете на поле. Треба взяти трофей", – сказав Макконахі в відео, опублікованому в Twitter Челсі
Нагадаємо, що оскароносний Макконахі також є співвласником клубу MLS Остін. А вінгер Челсі Крістіан Пулішіч захищає кольори збірної США з футболу.
Раніше ми повідомляли, що Ярмоленко не підтримав Шевченка перед головною грою сезону.
Відзначимо, що заради перегляду фіналу ЛЧ МанСіті – Челсі в Порту Шевченко на час покинув табір збірної.
Дивіться, як Челсі в півфіналі Ліги чемпіонів пройшов Реал