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Справжній детектив Макконахі звернувся до Челсі перед фіналом Ліги чемпіонів

Олена Павлова Олена Павлова
29 травня, 19:14
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Зірка Голлівуду Меттью Макконахі, який також є співвласником клубу MLS, підтримав команду з Лондона перед вирішальним матчем сезону в Порту
Меттью Макконахі підтримав Челсі
Меттью Макконахі підтримав Челсі / Фото: Reuters

Відомий голлівудський актор, зірка "Справжніх детективів" і "Інтерстеллар" Меттью Макконахі підтримав лондонський Челсі перед фіналом Ліги чемпіонів з Манчестер Сіті. Поєдинок відбудеться сьогодні в Порту. Початок матчу – о 22:00. А наш сайт веде мультимедійний онлайн Манчестер Сіті – Челсі з усіма цікавими подробицями.

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"Челсі! Удачі у фіналі Ліги чемпіонів c Манчестер Сіті. Америка, MLS і всі в Остіні вболівають за вас. Пулішіч і інші хлопці в синьому, – ви знаєте, що робити, коли вийдете на поле. Треба взяти трофей", – сказав Макконахі в відео, опублікованому в Twitter Челсі

Нагадаємо, що оскароносний Макконахі також є співвласником клубу MLS Остін. А вінгер Челсі Крістіан Пулішіч захищає кольори збірної США з футболу.

Раніше ми повідомляли, що Ярмоленко не підтримав Шевченка перед головною грою сезону.

Відзначимо, що заради перегляду фіналу ЛЧ МанСіті – Челсі в Порту Шевченко на час покинув табір збірної.

Дивіться, як Челсі в півфіналі Ліги чемпіонів пройшов Реал

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