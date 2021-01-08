"Нас розстрілювали як собак": як терористи атакували автобус збірної Того

10 січня 2010 року в столиці Анголи повинно було стартувати велике футбольне свято – Кубок Африканських націй. Однак сьогодні той турнір асоціюється в основному з тероризмом і сльозами. 8 січня на кордоні Республіки Конго і Анголи стався жорстокий напад на автобус, що перевозив збірну Того.

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У ангольськії провінції Кабінда автобус з командою піддався несподіваного обстрілу з кулемету й автоматів, який тривав не менше 20 хвилин. Водія вбили на місці, а перелякані пасажири намагалися сховатися під сидіннями. 10 охоронців, які супроводжували футболістів на Кубок Африки, відкрили у відповідь вогонь по нападникам.

"У нас стріляли, як в бродячих собак, і ми були змушені ховатися за кріслами і 20 хвилин лежати на підлозі автобуса, щоб в нас не потрапили кулі", – заявив півзахисник Того Томас Доссеві, який виступав за французький "Нант".

Крім водія, в результаті перестрілки загинули помічник головного тренера збірної Того Амелете Абало і прес-аташе Станіслас Окло. 8 січня вони були доставлені в лікарню в критичному стані, але не вижили. Ще семеро осіб отримали поранення. З футболістів – воротар Коджові Обілале і захисник Серж Акакпо.

Нападаючий клубу "Манчестер Сіті" і капітан Того Еммануель Адебайор зізнався, що пережив найгірший момент у своєму житті . "Ніхто не міг заснути після того, що сталося з нами", – сказав нападник.

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Проте футболісти хотіли залишитися в Анголі і грати в Кубку націй в пам'ять про загиблих. Півзахисник Алексіс Ромао заявив, що вони не хочуть їхати як труси. Однак прем'єр-міністр Того Жильбер Унбо зажадав від гравців негайно повернутися додому з міркувань безпеки.

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Відповідальність за теракт взяла на себе на той момент маловідома сепаратистська організація "Фронт за звільнення анклаву Кабінда". Після обстрілу її лідер Родрігеш Мінгаш пригрозив продовженням силових акцій в цій провінції. Вони зажадали скасувати матчі Кубка Африканських націй в регіоні.

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При цьому Мінгаш пояснив напад на автобус тим, що його супроводжували ангольські військові, по яким і наносився удар. І висловив співчуття тоголезьким футболістам і членам їх сімей: "Ми нічого не маємо проти африканських братів і ми любимо футбол".

У підсумку через відмову від участі в турнірі збірна Того була виключена з двох наступних розіграшів Кубка африканських націй і оштрафована на $50 000 за втручання в футбол держави, яка відкликав своїх гравців з чемпіонату.

А світові збірні почали турбуватися про свою безпеку в Африці. Адже влітку в ПАР повинен був пройти чемпіонат світу-2010. Але організатори запевнили, що теракт не вплине на організацію безпеки турніру.

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