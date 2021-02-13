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"Наполі" – "Ювентус": прогноз коментатора на матч чемпіонату Італії

13 лютого, 15:32

Кирило Круторогов , Олександр Трикіша

Відомий коментатор спрогнозував перемогу туринського клубу

Сьогодні "Ювентус" і "Наполі" зустрінуться з 22-м турі чемпіонату Італії. Матч пройде в Неаполі на стадіоні імені Дієго Марадони і почнеться о 19:00 за київським часом. Онлайн матчу "Наполі" – "Ювентус" вже є на нашому сайті, також зустріч можна буде дивитися за допомогою сервісу OLL.TV.

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В Італії щосили сурмлять про можливу відставку Дженнаро Гаттузо. Що не дивно, з огляду на три останніх матчі без перемог і виліт з Кубка країни від "Аталанти". У десяти останніх турах чемпіонату "Партенопеї" примудрилися програти п'ять разів, що істотно погіршило їх перспективи. Але якщо за чемпіонство вони вже навряд чи здатні боротися, адже відставання від "Мілана" налічує 12 очок, то за зону Ліги чемпіонів неаполітанці цілком здатні зачепитися. До неї їм не вистачає однієї перемоги, зате є гра в запасі (до речі, проти "Ювентуса"). А протистояння Гаттузо і Пірло, двох багаторічних партнерів по команді і збірної, здавалося б, зовсім недавно, виглядає дуже багатообіцяючим.

Правда, у "Наполі" дуже великі кадрові проблеми – Мертенс, Манолас, Демме і Хюсай травмовані, у Кулібалі і Гуляма коронавірус.

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"Ювентус" додав. В останніх семи матчах чемпіонату і Кубку вони пропустили лише один гол, в минулому турі здолали "Рому" (2:0) і вибили "Інтер" в Копа Італія. Зараз туринці розташовуються на третьому місці з відставанням від "Мілана" на сім очок і грою в запасі. Очевидно, що команда Пірло також стомлена, та й втрати також є – в лазареті до Дібали і Ремзі приєдналися Бонуччі і Артур.

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"Наполі" зможе не програти тільки за рахунок морально-вольових. "Ювентус" зараз готовий краще, та й не настільки знекровлений, як суперник. Очікую перемогу туринців.

Дивіться, як "Ювентус" і "Наполі" грали в попередньому турі:

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прогноз анонс чемпіонат Італії Наполі Ювентус ТУрин
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