Наплювати на коронавірус в Росії! Всі футболісти ЦСКА відмовилися від вакцинації

Гравці московського ЦСКА відмовилися робити щеплення від COVID-19 під час зборів. Зараз в російській команді вакциновані тільки працівники

Футболісти ЦСКА на зборах/Фото ПФК ЦСКА Москва

У той час, коли в Росії щодня по 25 тисяч заражених коронавірусом, футболісти московського ЦСКА у повному складі відмовилися від вакцинації від COVID-19. Раніше збірна Росії привезла з собою коронавірус на Олімпіаду-2020.

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"Під час зборів гравцям команди було запропоновано вакцинуватися, але команда прийняла колективне рішення відмовитися від цього, про що повідомили керівництву клубу. Зараз в команді вакциновані тільки працівники", – розповіло Чемпіонату джерело, наближене до керівництва армійського клубу

У минулому сезоні ЦСКА набрав 50 очок, посів шосте місце в російській Прем'єр-Лізі і не пробився в єврокубкові турніри. Можливо, з цієї причини в команді і не хочуть робити щеплення. Але ймовірно, що можуть не довіряти російській вакцині "Супутник".

Раніше біатлоніст збірної Росії радив відмовитися від щеплення. Сам спортсмен після вакцинації задихався і мучився від запаморочення.