"Нам не давали грати": що сталося з "Шахтарем" в Римі і хто винен у першому м'ячі

Ісмаїлі тільки недавно повернувся до складу "гірників" після травми

У четвер, 11 березня, донецький "Шахтар" програв "Ромі" 0:3 в першому матчі 1/8-й Ліги Європи і сильно ускладнив собі завдання виходу до чвертьфіналу турніру. У стартовий склад "гірників" після травми повернувся Ісмаїлі, який зізнався, що перший гол від італійців на його совісті.

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"Дуже складна гра, сильний суперник фізично. "Рома" добре закривала наші атаки. У нас були великі труднощі з їх початком. Ми не змогли організовано розігрувати, після першого тайму скорегували деякі деталі. Тоді вже почався футбол, більш-менш схожий на наш. Перший гол – це моя помилка. Я неправильно прочитав гру і зробив неправильний вибір", – цитує Ісмаїлі ТК "Футбол"

"Рома" – "Шахтар" / Фото: REUTERS

Також бразильський захисник "Шахтаря" поскаржився на суддівство в Римі:

"Не знаю, що сьогодні відбулося з суддівством. Було дуже багато фолів з боку суперника, нам фактично не давали грати. Ми намагалися розвивати нашу гру, але вони фолили. 0:3 – занадто важкий результат. Ми хотіли добитися позитивного результату, хоча знали , що будуть труднощі. Суперник дуже сильний, але ми будемо боротися до останньої хвилини"

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Нагадаємо, що "Шахтар" полетів до Риму без провідного півзахисника. Тарас Степаненко продовжує відновлюватися після травми.

Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи "Шахтар" – "Рома" відбудеться у Києві 18 березня на НСК "Олімпійський".

Раніше ми писали, що "Каштру знає, що протиставити Фонсеці".

Дивіться огляд матчу "Рома" – "Шахтар"

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