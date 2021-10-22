Нарешті перемога! Україна наздоганяє Росію в рейтингу УЄФА

Українські команди здобули першу перемогу в осінній частині єврокубків. Перемога Зорі дозволяє Україні залишатися в гонці за ТОП-10 рейтингу УЄФА

Зоря принесла Україні першу перемогу Україні в основній сітці єврокубків / Фото: Офіційний сайт ФК "Зоря"

Шахтар і Динамо поки не можуть похвалитися перемогами в Лізі чемпіонів – на їхньому рахунку лише по одній нічиїй. А ось Зоря після двох поразок поспіль нарешті виграла, здолавши ЦСКА з Болгарії.

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Ці очки неймовірно важливі для України в світлі боротьби за потрапляння до ТОП-10 таблиці коефіцієнтів, адже тільки в цьому випадку ми зможемо повернути пряму путівку до групового етапу ЛЧ для чемпіона країни.

На цей момент Україна займає 11-те місце, відстаючи від Росії трохи більше, ніж на півбала. Також недалеко пішла Шотландія. Але не варто забувати, що позаду нас підпирає Сербія.

ТОП-20 таблиці коефіцієнтів УЄФА