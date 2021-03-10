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Покарали за критику! Ексгравця "Динамо" вигнали з Туреччини

10 березня, 22:23

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

"Галатасарай" розірвав контракт з Юнесом Беландою

Колишній футболіст київського "Динамо" Юнес Беланда покинув "Галатасарай". Не по своїй волі. Керівництво турецького гранда в односторонньому порядку розірвало контракт з марокканським гравцем.

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Керівництво "Галатасарая" засудило слова Юнеса після матчу турецької чемпіонату проти "Сівасспора", повідомляє сайт клубу. Беланда жорстко розкритикував керівництво через те, що "Галатасарай" скорочує зарплати на тлі пандемії коронавіруса.

Нагадаємо, Юнес перебрався в "Галатасарай" з київського "Динамо" в 2017 році. За цей час Беланда провів 131 матч за турецький клуб, в яких забив 22 голи і віддав 26 результативних передач.

Юнес Беланда
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Юнес Беланда / Фото: Getty Images

До речі, завтра в Лізі Європи "Динамо" зіграє проти "Вільярреала". Напередодні зустрічі Мірча Луческу був категоричний: "Ми не на ринку, щоб торгуватися".

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Галатасарай Юнес Беланда

Джерело: isport.ua

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