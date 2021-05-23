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На форварда збірної України, котрий отримав травму, з'явився ще один претендент

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
23 травня, 11:22
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Пошкодження Романа Яремчука в матчі чемпіонату Бельгії виявилося несерйозним. У своїх рядах львів'янина хоче бачити французький середняк – Ніцца
Роман Яремчук
Роман Яремчук / Фото: Twitter

У суботу ввечері троє українців зіграли в чемпіонаті Бельгії в переможному для їхньої команди матчі. У грі проти Мехелен Безус забезпечив Генту путівку в єврокубки, а Яремчук отримав травму. Вболівальники і тренерський штаб збірної України стривожилися звісткою про проблеми форварда.

Однак, як повідомили сьогодні в новинах телеканалу Футбол 1, пошкодження Романа не загрожує його приїзду в табір нашої національної команди та участі в Євро-2020. Вже на наступному тижні основний нападник "синьо-жовтих" приступить до тренувань у Харкові. Тим часом, на нашому сайті стартувала онлайн-трансляція Україна – Бахрейн.

Крім того, ще один клуб з єврочемпіонатів ТОП-5 проявив інтерес до Яремчука. Бельгійське видання Voetbal Nieuws пише, що в покупці 25-річного українця зацікавлена Ніцца – середняк французької Ліги 1. Представник клубу приїжджав до Бельгії дивитися на гру забивного форварда і навіть зустрівся з ним і провів бесіду. Хоча, думається, після чемпіонату Європи уродженець Львова може отримати пропозиції від більш іменитих клубів. Нагадаємо, раніше ним предметно цікавилися італійська Рома і португальський Спортинг.

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Читайте, що говорив Яремчук про премії в збірній. Дивіться, як Роман забивав за Україну в відборі на ЧС:

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
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