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"МЮ" – "МанСіті": онлайн півфіналу Кубка англійської ліги

Середа, 6 січня

Манчестер Юнайтед

21:45

Манчестер Сіті

Матч не почався
Серія пенальті
Початок матчу
Перерва
Фінальний свисток

У середу, 6 січня, на стадіоні "Олд Траффорд" у Манчестері відбувається півфінальний матч Кубка англійської ліги. "Манчестер Юнайтед" приймає в дербі "Манчестер Сіті" українця Олександра Зінченка. Початок поєдинку – о 21:45 за київським часом. Ми ведемо мультимедійний онлайн цього протистояння. За регламентом, у разі нічиєї в основний час відразу пробиваються пенальті.

ОНЛАЙН "МЮ" – "МАНЧЕСТЕР СІТІ" – ТУТ

Зазначимо, що перший фіналіст Кубка англійської ліги вже відомий. Напередодні ним став "Тоттенгем", що вдома обіграв "Брентфорд" з Чемпіоншипу 2:0. Тепер у битві за трофей коуч "шпор" Жозе Моурінью може зустрітися зі своєю колишньою командою – "МЮ".

"МЮ" – "МАНЧЕСТЕР СІТІ":
ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ

Усього суперники провели 182 матчі один з одним: 75 перемог "Манчестер Юнайтед", 53 нічиїх, 54 перемоги "Манчестер Сіті". Різниця м'ячів 257:246.

Ситуація в АПЛ. Після 17 турів в АПЛ "МЮ" посідає друге місце, "МанСіті" – п'яте. Це – за набраними очками. За втраченими – "МЮ" лідирує, "Сіті" – другий.

"МЮ" – "МАНЧЕСТЕР СІТІ":
ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРІВ

Фаворитом матчу на стадіоні "Олд Траффорд" аналітики називають "Манчестер Сіті". На їхню перемогу в основний час встановлено коефіцієнт 2.06, на нічию – 3.70, на перемогу "Манчестер Юнайтед" – 3.55. У відсотковому співвідношенні ймовірність результатів така: виграш господарів – 27%, нічия – 26%, виграш гостей – 47%.

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А ось на потрапляння до фіналу Кубка англійської ліги з урахуванням можливої серії пенальті котирування такі: 2.46 (39%) – на "МЮ", 1.59 (61%) – на "МанСіті".

"МЮ" – "МАНЧЕСТЕР СІТІ":
ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ

У прямому ефірі матч між "МЮ" і "Манчестер Сіті" в середу, 6 січня, починаючи з 21:45, покаже канал Setanta Sports Ukraine, який доступний на сервісі OLL.TV.

Дивіться, як по-різному "МЮ" і "МанСіті" грали в ЛЧ

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Манчестер Сіті

Джерело: Сегодня|Спорт

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