МЮ феноменальним камбеком розгромив Рому в першому матчі 1/2 фіналу Ліги Європи

Англійська команда забила італійській п'ять м'ячів поспіль у другому таймі і перемогла 6:2, але гості ще в першому таймі використали всі три заміни

/ Фото: Reuters

Досить несподіваним виявився результат протистояння на "Олд Траффорд" в півфіналі Ліги Європи. Манчестер Юнайтед програв Ромі перший тайм, але після перерви просто стер суперника в порошок. Правда, вже на 37-й хвилині Рома встановила рекорд Ліги Європи за замінами.

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Рахунок на 9-й хвилині відкрив Бруну Фернандеш, проте на 15-й Лоренцо Пеллегріні відновив рівновагу. А на 35-й хвилині колишній форвард МанСіті Едіна Джеко вивів команду Паулу Фонсеки вперед – 2:1. До вашої уваги – моменти першого тайму.

Але в другій половині поєдинку все змінилося. Уругваєць Едінсон Кавані на 48-й і 64-й хвилинах оформив дубль. Отже, підопічні норвежця Сульшера вийшли вперед – 3:2. Незабаром другий м'яч забив португалець Фернандеш. Хоч і з сумнівного пенальті за придуманий фол ексзахисника МЮ Кріса Смоллінга. Добили ж "вовків" Поль Погба і 19-річний форвард Мейсон Грінвуд, котрий вийшов на заміну на 76-й хвилині, – 6:2 . Дивіться найкращі моменти другого тайму.

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Зустріч у відповідь відбудеться в Римі наступного четверга, 6 травня. Однак, схоже, вона перетвориться на формальність.