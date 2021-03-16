"Ми віримо, що ви вірите!" Каштру заговорив українською і вірить в прохід "Шахтаря"

"Гірники" запрошують уболівальників на трибуни і вірять, що разом здобудуть перемоги над "Ромою"

Напередодні матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи з "Ромою" донецький "Шахтар" випустив яскравий мотиваційний ролик і запросив уболівальників прийти і підтримати команду в Києві в такий важливий момент. Поєдинок відбудеться 18 березня на НСК "Олімпійський". Початок зустрічі – 19:55. "Шахтарю" потрібно буде відігратися після поразки від "Роми" 0:3 в Римі.

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Головний тренер "гірників" Луїш Каштру навіть заговорив українською. "Ми віримо, что ві вірите!", – заявив португальський фахівець, маючи на увазі вихід донецької команди до чвертьфіналу єврокубка.

Раніше ми писали, що лідер "Роми" не зіграє в матчі-відповіді з "Шахтарем". Один з кращих бомбардирів римського клубу, колишній футболіст "гірників" Генріх Мхітарян вибув на три тижні.

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Також напередодні футболіст "Шахтаря" в день народження посміявся над собою і підколов суперника.

Дивіться огляд поєдинку "Рома" – "Шахтар"

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