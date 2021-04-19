Ми приберемо прапори з трибун: фанати Ліверпуля протестують проти нової Суперліги

Вболівальники англійського клубу проти виступу червоних в новому футбольному турнірі і навішали банери на домашній стадіон команди Енфілд Роуд

Вболівальники англійського Ліверпуля незадоволені рішенням чемпіона Прем'єр-ліги вступити в нову футбольну Суперлігу. Поруч з домашнім стадіоном команди "Енфілд Роуд" фанати "червоних" вже вивісили банери, протестуючи проти нового турніру.

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У своєму Twitter об'єднання вболівальників Spion Kop 1906 також виступило із заявою про подальшу боротьбу з рішенням клубу виступати в Суперлізі:

"Власники, клуби, керівники. Ви дійсно думаєте про інтереси клубів або тільки про свої рахунки в банках? Думаємо, відповідь і так очевидна. Але зараз час подумати про традиції, закладені протягом попередніх років, і вчинити правильно. Ми приберемо свої прапори з трибуни. Відчуваємо, що більше не можемо підтримувати клуб, який ставить свої жадібні інтереси вище цілісності футболу"

Раніше ми також писали, що Ювентус, Мілан і Інтер хочуть виключити із Серії Аза участь в Суперлізі.



Фото Reuters

Такожгравців з Суперліги не допустять до Євро-2020. Про це повідомив президент УЄФА Александер Чеферін. Також дискваліфікація буде поширюватися на всі міжнародні матчі, в тому числі відбір на ЧС-2022 і Лігу націй.

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Нагадаємо, на цей момент відомі 12 команд-засновників Суперліги: Мілан, Арсенал, Атлетіко, Челсі, Барселона, Інтер, Ювентус, Ліверпуль, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Реал і Тоттенгем. Ще п'ять будуть кваліфікуватися щорічно за підсумками виступу в попередньому сезоні.

Раніше ми пофантазувати, хто виступить в наступній Лізі чемпіонів без урахування грандів Суперліги, виходячи з турнірного становища в топ-лігах Європи на цей момент. Зі створенням Суперліги європейські гранди не зможуть брати участь в Лізі чемпіонів.

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