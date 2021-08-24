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Ми дуже віримо у П'ятова: тренер Шахтаря – про битву з Монако

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
24 серпня, 20:11
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Головний тренер "гірників" Роберто Де Дзербі розповів про мотивацію своєї команди перед матчем Ліги чемпіонів, про воротарську позицію і можливе вилучення Степаненко
Роберто Де Дзербі перед матчем з Монако
Роберто Де Дзербі перед матчем з Монако / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

У середу, 25 серпня, донецький Шахтар зіграє матч-відповідь з Монако в кваліфікації Ліги чемпіонів. Тиждень тому "гірники" зробили хороший заділ у князівстві. Шахтар виграв – 1:0.

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Сьогодні головний тренер донецького клубу Роберто Де Дзербі розповів про підготовку до гри з Монако, про сильних гравців суперника, травму Трубіна і віру в П'ятова.

- На кону участь в групі Ліги чемпіонів і 40 мільйонів євро бонусів. Вам потрібно додатково заряджати хлопців або, навпаки, заспокоювати, щоб не перегоріли?
- У всіх велика мотивація – і у нас, і у Монако. Завтра ми повинні грати, як вміємо і знаємо. І не повинні думати про перший матч з Монако. Ми можемо готуватися до майбутньої зустрічі правильно. Завтра у нас важливий матч, який ми повинні грати без думок про перший.

- Яка ситуація з Трубіним?
- Трубін отримав травму і вже переніс операцію. Дуже шкода: молодий футболіст, який дуже добре грав на початку сезону. Але у нас є П'ятов – ми дуже віримо в нього і, звичайно, завтра можемо зробити все дуже добре.

- Два роки тому в матчі Шахтар – Айнтрахт судив Ентоні Тейлор, англієць, який буде працювати і завтра. За дві жовті він вилучив Степаненка. Через півроку в матчі Україна – Португалія він знову вилучив Степаненка за дві жовті. Що зробити, щоб Степаненко не вилучили завтра?
- Він може видалити Степаненка втретє. Найголовніше, щоб ми завтра кваліфікувалися.

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- За підсумками першого матчу французькі вболівальники визнали найкращим гравцем у складі Монако Головіна. Чи є якийсь окремий план по його нейтралізації? І кого ще ви виділили б у суперника?
- У Монако не тільки Головін, а ще багато сильних футболістів. Наприклад, Желсон Мартінш, центральні півзахисники, лівий захисник Кайо Енріке, центральні захисники, нападники Фолланд і Бен-Йеддер. Команда в цілому сильна. Ми повинні думати, що у нас один матч завтра. Грати, володіти м'ячем, звичайно ж, атакувати і забивати. Все це для нас дуже важливо.

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