Ми недооцінили уболівальників – головний інвестор Суперліги визнав свою помилку

Американський банк пообіцяв винести уроки з невдалої спроби створити в Європі футбольну Суперлігу. Головний спонсор турніру зізнався, що недооцінив реакцію уболівальників

Фінансовий спонсор Суперліги американський інвестиційний банк JP Morgan визнав свою помилку в спробі створити в Європі футбольну Суперлігу.

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Зухвалий план створити приватну елітну лігу зустріли в штики фанати, УЄФА, ФІФА, ліги та інші європейські клуби, що змусило згорнути проєкт.

"Ми явно недооцінили, як ця угода буде сприйнята більш широким футбольним співтовариством і як вона може вплинути на них в майбутньому. Ми винесемо уроки з цього", – цитує заяву банку журналіст Пол Келсо в Twitter.

Американський інвестиційний банк виділив 3,25 мільярда євро в якості стартового капіталу для Суперліги, поставивши під загрозу проведення єврокубків та національних чемпіонатів.

До речі, раніше ми писали, що Барселона не збирається залишати Суперлігу. Іспанський гранд пояснив, чому клуб взяв участь в організації Суперліги, і заявив, що замість невиправданого тиску і залякування потрібен глибокий аналіз ситуації.

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