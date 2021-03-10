"Ми не на ринку, щоб торгуватися": Луческу розставив пріоритети

У четвер, 11 березня, відбудуться перші поєдинки 1/8 фіналу Ліги Європи. У столиці "Динамо" зіграє проти іспанського "Вільярреала".

Реклама

Напередодні зустрічі головний тренер динамівців Мірча Луческу провів прес-конференцію.

- Унаї Емері заявив, що нинішнє "Динамо" нагадує йому "Шахтар", який під вашим керівництвом зустрічався з його "Севільєю". Наскільки ви згодні з цим твердженням?

- Якщо він так говорить, я сприймаю це як комплімент, бо "Шахтар" того часу грав дуже видовищно і мав в своєму складі багато технічних і швидких бразильських гравців. Пам'ятаю ту гру, ми повинні були у Львові виграти з хорошим для нас рахунком, добре зіграли. Але та "Севілья" була дуже сильна і в підсумку виграла Лігу Європи.

- Емері називають фахівцем по Лізі Європи в зв'язку з його успіхами в цьому турнірі. Чи впливає це якимось чином на вас ментально і, якщо так, як ви абстрагуєтесь від цього?

Реклама

- Не буває так, що у певного тренера команда добре грає тільки в чемпіонаті або тільки в єврокубках. Не варто ділити на змагання. Тренери готуються до кожної гри. Емері – дуже хороший тренер, який завжди детально все аналізує і ретельно готується до кожної гри з точки зору тактики, дуже добре аналізує своїх суперників. "Вільярреал" має в своєму складі дуже багато досвідчених гравців, особливо в порівнянні з нашим складом. У Емері були дуже успішні періоди не тільки з "Севільєю", але і в "Арсеналі" і "Парі Сен-Жермен" – всюди, де він працював.

Що стосується "Вільярреала", ця команда давно виступає в Ла Лізі, де всі клуби добре один одного знають, і там дуже складно здивувати суперника в тактичному плані. У той же час в Європі, де важче вивчати суперника, вони це роблять постійно. Я переглянув гри "Вільярреала", за останні три роки вони зіграли багато хороших ігор, добуваючи хороші результати. Це дуже міцна команда, в складі якої є 4-5 гравців у віці за 30 років. Це досвідчені гравці, які пограли на дуже високому рівні. Команда добре організована і збалансована.

Молоді гравці компенсують рух, фізичну підготовку. А гравці середнього віку – 27-28 років – вже мають певний досвід. У складі команди є гравець, який за всіма своїми якостями претендує на рівень топ-зірки європейських чемпіонатів – Жерар Морено.

- Багато хто говорить, що для нинішнього "Динамо" вихід в 1/8 фіналу Ліги Європи – вже успіх. Чи можна сказати, що зараз основний пріоритет – перемога в чемпіонаті?

- Немає жодних пріоритетів. Ми не на ринку, щоб торгуватися. Найважливіша гра – наступна. Перемога завжди приносить ентузіазм, радість, позитив, гарний настрій, це все тільки йде на користь гравцям. Я не хочу, щоб "Динамо" робило крок назад.

Реклама

- Які новини з лазарету? В якому стані Циганков і Вербич?

- Непросте питання. Так, у нас є проблеми, травмовані гравці. Але для мене основа – це ті гравці, які виходять на поле і замінюють травмованих. Вербич повинен бути готовий до кінця квітня, Бурда і Белуце вибули надовго, Попов, сподіваюся, повернеться через 3-4 дня. Що стосується Віті, сьогоднішнє тренування покаже, в якому він стані. Він тренувався індивідуально і тільки вчора повернувся в загальну групу. Гармаш також тренується, але він дуже довго був відсутній і зараз тільки надолужує пропущене. Гравцям дуже складно повертатися в склад, наприклад, той же Гармаш пропустив тренувальний збір, а тепер ми граємо через два дні на третій, і тренування носять, по суті, підтримуючий характер. Тому дуже складно в цей період увійти в ігровий загальнокомандний ритм. А тим більше в таких непростих кліматичних умовах і на таких полях.

Дивіться, як "Динамо" пройшло "Брюгге" в 1/16 фіналу:

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама