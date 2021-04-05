Ми давали свій одяг на бинти: чому сталася перша трагедія в футболі

У сумному переліку футбольних трагедій за хронологією – ця на першому місці. 5 квітня 1902 року в Глазго на матчі між збірними Шотландії та Англії загинули 25 людина, більше 500 отримали поранення.
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Домашній чемпіонат Великобританії – це найстаріший турнір на рівні збірних. Проходив він з 1894 року. Інтерес до турніру був неймовірним, тому стадіон "Айброкс Парк" в Глазго був забитий під зав'язку. 70 тисяч людей прийшли подивитися гру. Шотландцям потрібно було не програти, щоб завоювати трофей.
Стадіон відкрили три роки тому і це був перший матч на якому дозволили стовідсоткове заповнення трибун.
Градус гри був неймовірним. І коли в першому таймі Боббі Темплтон упустив шанс відкрити рахунок, глядачі Західної трибуни в єдиному пориві підстрибнули – і полетіли вниз. На трибуні утворилася діра розміром в 18 метрів. В неї і падали люди.
Поранених стали зносити в роздягальні. Гравець збірної Шотландії Алекс Райсбек потім згадував:
"Я ніколи не забуду, що відбувалося всередині. На місці, де недавно ми переодягалися, лежали і стогнали від болю чоловіки. Все було в крові. Ми давали свій одяг на бинти".
Проте, після паузи футболісти повернулися на поле і дограли матч. Він завершився з рахунком – 1:1. Хоча незабаром результат був анульований, і призначено перегравання. Там було 2:2 і Шотландія виграла трофей. Всі кошти, виручені від продажу квитків в тому матчі, пішли сім'ям загиблих.
А за фактом трагедії порушили кримінальну справу проти підприємця Олександра Макдугалла. Звинуватили в тому, що він продав жовту сосну замість більш міцної червоної. Тому дерев'яні перекриття не витримали і впали.
Але після слідства Макдугалла виправдали. Комісія з розслідування трагедії встановила: основною причиною трагедії стало те, що опори трибуни на "Айброксі" були зроблені зі сталі. Після катастрофи на стадіонах Великобританії опори були в терміновому порядку замінені на залізобетонні.
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