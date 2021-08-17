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"Моя історія в Реалі вже написана": Роналду відповів на чутки в ЗМІ

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
17 серпня, 23:14
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Нападник Ювентуса і збірної Португалії зробив заяву, в якому окреслив своє футбольне майбутнє. Повернення в мадридський Реал точно не буде, все інше – розмови
Кріштіану Роналду
Кріштіану Роналду / Фото: Инстаграм

На тлі чуток про футбольне майбутнє Кріштіану Роналду, які розбурхують уяву уболівальників, португалець вирішив порушити обітницю мовчання і зробив заяву в своєму Instagram.

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"Будь-хто, хто мене знає, знає і те, наскільки я зосереджений на своїй роботі. Менше слів і більше діла – це мій девіз з самого початку моєї кар'єри. Легковажне висвітлення мого майбутнього в ЗМІ є неповагою до всіх клубів, причетних до цих чуток, а також до їх гравців і персоналу. Причому більшою неповагою, ніж неповагою до мене як до людини і як гравця.

Моя історія в Реалі вже написана . Написана словами і цифрами, трофеями і титулами, у відеозаписах і в заголовках. Вона є як в музеї на стадіоні Бернабеу, так і в пам'яті кожного фаната клубу. І крім того, що я досяг, я знаю, що за ці дев'ять років відчував глибоку прихильність і повагу до Реала.

Зараз я порушую своє мовчання, щоб сказати, що не можу дозволити людям продовжувати використовувати моє ім'я. Я все ще зосереджений на своїй кар'єрі і роботі , відданий справі і готовий на всі виклики, з якими мені доводиться стикатися. Все інше? Все інше – просто розмови", – написав Роналду в Instagram.

Раніше ми повідомляли про те, що Манчестер Сіті розглядає варіант підписання Кріштіану, де він може стати партнером по команді гравця української збірної Олександра Зінченка.

Роналду вже забив три голи на Євро
Роналду вже забив три голи на Євро / Фото: Reuters

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Крім того французький клуб Парі-Сен-Жермен розраховує створити ударне атакуюче тріо: Мессі – Неймар – Роналду.

Роналду
Роналду / Фото: Reuters

В той же час мадридський Реал вирішив більше не повертатися до теми підписання зоряного португальця.

Роналду і Мессі
Роналду і Мессі / Фото: Reuters

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