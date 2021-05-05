Моурінью отримав найвищу зарплату в Італії, але піддався тонкому троллінгу

Колишній головний тренер англійського Тоттенгема повертається без трофеїв в Італію, де в 2008-2010 роках працював з Інтером і вигравав Лігу чемпіонів

Жозе Моурінью / Фото: Reuters

Вчора стало відомо, що влітку Жозе Моурінью очолить Рому, замінивши екстренера Шахтаря. При цьому 58-річний португалець на цілий рік стане найбільш високооплачуваним тренером в Італії.

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Цікаво, що чиста зарплата "Особливого" в Римі складе 7,5 мільйона євро, пишуть італійські інсайдери. Однак контракт з Тоттенгемом у нього був до літа 2022 року. Лондонці платили Моурінью 16 мільйонів євро і зобов'язалися забезпечувати йому такий дохід навіть в разі, якщо він знайде нову роботу. Отже, в найближчий сезон Рома гарантує Жозе 7,5 "лимона", а англійський клуб – навіть більше (8,5 млн).

Два наступні роки контракту з італійцями зарплата Моурінью залишиться на рівні 7,5 млн. Якщо його, звичайно, не звільнять. А найбільше в Серії А платять наставнику Інтера Антоніо Конте – 12 мільйонів.

Незважаючи на чималі доходи португальського фахівця, авіакомпанія-лоукостер потролила його, запропонувавши квитки з Лондона до Рима за 15 фунтів стерлінгів. При цьому тонко помітила, що без трофеїв Моурінью може обійтися тільки ручною поклажею і не здавати речі в багаж.

Також Моурінью під час Євро-2020 стане експертом на радіо і в газеті.

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