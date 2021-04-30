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Моурінью швидко знайшов нову роботу після звільнення з Тоттенгема. І не одну!

30 квітня, 15:53

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Неординарний португальський футбольний фахівець під час Євро-2020 буде виступати експертом на британській радіостанції TalkSport і в газеті The Sun

Жозе Моуринью

Жозе Моуринью / Фото: Reuters

Недовго залишався без діла 58-річний тренер Жозе Моурінью. Одіозний португалець, якого 19 квітня відправили у відставку в лондонському Тоттенгемі, знайшов собі нове заняття. Під час чемпіонату Європи, який відбудеться в червні-липні цього року, "Особливий" спробує себе в ролі експерта на радіо.

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Тим часом, на місце Моурінью в Тоттенгемі стоїть черга іменитих тренерів.

Про домовленість із Жозе сьогодні оголосила британська радіостанція TalkSport. "Особливе Євро з "Особливим", – підкреслили угоду в компанії.

Сам же португалець роботу на радіо назвав не просто чимось новим, а ще й неймовірним. "Як футбольна людина, я завжди шукаю футбол. Давайте отримаємо задоволення", – підсумував фахівець невеликий відеоролик, присвячений його новій ролі.

Причому, як виявляється, однією роботи тренеру замало. Він ще буде виступати й автором колонки в таблоїді The Sun.

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Раніше Моурінью купив гравця шматок м'яса за 500 фунтів.

Згадаймо, як Тоттенгем програв хорватському Динамо в Лізі Європи:

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