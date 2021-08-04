6 серпня 19:30
Металіст 1925 --
Чорноморець --
7 серпня 17:00
Рух --
Верес --
7 серпня 19:30
Шахтар --
Олександрія --
7 серпня 19:30
Дніпро-1 --
Маріуполь --
8 серпня 19:30
Зоря --
Динамо --
8 серпня 19:30
Ворскла --
Львів --
9 серпня 19:30
Десна --
Інгулець --
11 серпня 19:30
Динамо --
Минай --
Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірки Лайфхакер Техно
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Молодняк підкорює Європу: Шахтар встановив рекорд нинішньої Ліги чемпіонів

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
4 серпня, 19:15
Копіювати лінк
Стартовий склад донеччан на матч проти Генка став наймолодшим в нинішній кваліфікації головного єврокубка
Наймолодший склад в нинішній Лізі чемпіонів
Наймолодший склад в нинішній Лізі чемпіонів / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

У вівторок Шахтар вдало стартував у Лізі чемпіонів. Команда Роберто Де Дзербі здобула вольову перемогу над Генком в гостях.

Донеччани також побили досить цікавий рекорд. У нинішній кваліфікації Ліги чемпіонів стартовий склад Шахтаря став наймолодшим з усіх команд-учасниць.

Як повідомляє офіційний сайт Шахтаря, середній вік основи в матчі з Генком склав 22,6 роки. Найстаршим футболістом в складі команди Роберто Де Дзербі став захисник Марлон (25 років і 11 місяців).

Марлон став гравцем Шахтаря
Марлон став гравцем Шахтаря / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

В тренді

До слова, середній вік стартовою одинадцятки Генка склав 24,5 роки і це четвертий показник в нинішній Лізі чемпіонів. Саме в їх складі вийшов наймолодший гравець вчорашньої зустрічі – 19-річний воротар Вандервордт.

Читайте також: Шахтар відкрив "Давай, грай!" вже в 41-му місті України

Відзначимо, що для Де Дзербі це була дебютна перемога в Лізі чемпіонів. На вихідних донеччан чекає домашня гра з Олександрією в УПЛ, а матч-відповідь з Генком відбудеться наступного вівторка, 10 серпня, на НСК "Олімпійський".

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
Спортивні красуні
Більше красунь
Спортивні історії
Хочу ще
Останні новини
Більше новин
Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
32
22
16
70
2
flag США СШАUS
25
31
23
79
3
flag Японія ЯпоніяJP
21
7
12
40
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
15
18
15
48
5
flag Австралія АвстраліяAU
15
4
17
36
6
flag ОКР ОКРROC
14
21
18
53
7
flag Німеччина НімеччинаDE
8
8
16
32
8
flag Франція ФранціяFR
6
10
9
25
9
flag Італія ІталіяIT
6
9
15
30
10
flag Нідерланди НідерландиNL
6
8
9
23
Всі медалі
Літні Ігри в Токіо
дній
годин
хвилин
секунд
До закриття Олімпіади
Новини з Токіо
Рейтинг
Найбільш високооплачувані спортсмени на Олімпіаді-2020
1
Кевін Дюрант (баскетбол) Кевін Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наомі Осака (теніс) Наомі Осака (теніс)
$60 млн
3
Даміан Лиллард (баскетбол) Даміан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теніс) Новак Джокович (теніс)
$34,5 млн
5
Рорі Макілрой (гольф) Рорі Макілрой (гольф)
$32 млн
6
Девін Букер (баскетбол) Девін Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеї Нісікорі (теніс) Кеї Нісікорі (теніс)
$30,5 млн
8
Кріс Міддлтон (баскетбол) Кріс Міддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холідей (баскетбол) Джру Холідей (баскетбол)
$23 млн
Дивитись весь рейтинг
Дівчата покеру
PokerMatch

Олена
Мироненко

Україна
Фото красуні
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Покер - це спорт!
Новини покеру

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти