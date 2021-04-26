"Мовчання трибун" і "Судна ніч" Барселони: нові лауреати "Оскара"

Якби у футболі вручали Оскар, то найкращим короткометражним фільмом була б визнана "Суперліга", а Мессі б отримав нагороду за роль другого плану

Офіційний акаунт Євро-2020 в Санкт-Петербурзі після вручення нагород кінопремії "Оскар" в Instagram провів свою жартівливу футбольну церемонію.

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Кращий короткометражний фільм – "Суперліга" (Флорентіно Перес, Андреа Аньєллі)

Кращий фільм – "Судна ніч" (Барселона – Баварія – 2:8)

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Кращий режисер – "З нізвідки" (Ханс-Дітер Флік)

Кращий актор – "Я – легенда" (Роберт Левандовські)

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Кращий актор другого плану – "Гнів людський" (Ліонель Мессі)

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Найгірший саундтрек – "Мовчання трибун" (звук порожнього стадіону без уболівальників)

Кращий оригінальний сценарій – "Кіт у мішку" (Олександр Кокорін)

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Раніше ми розповідали про кумедний епізод у Бухаресті під час одного з прямих включень, присвячених майбутньому чемпіонату Європи з футболу. Сильний вітер повалив банер на трофей Євро-2020. І головна нагорода європейського футболу з гуркотом упала на землю.

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