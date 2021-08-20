Можуть ночувати вдома з дружинами: Нагельсманн пішов на зустріч футболістам Баварії

Часи коли футболістів замикали на базі перед матчами і вони не бачили своїх дружин минули. Новатором революційних змін став молодий тренер Баварії

Юліан Нагельсманн. Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Новий головний тренер мюнхенської Баварії Юліан Нагельсманн намагається завоювати авторитет у своїх підопічних. Відтепер, футболістам дозволено ночувати вдома з родинами перед домашніми матчами, про це повідомляє Bayern & Germany в Twitter.

Реклама

Читайте також: Суперкубок – Баварії! Левандовскі знищив Дортмунд

Julian Nagelsmann has introduced a new rule. Before home games, the players are allowed to spend the night before with their family at home and meet in the morning at Säbener Straße. In previous years, the players used to spend the night before the 15:30 games at the hotel [Bild] - Bayern & Germany (@iMiaSanMia) August 20, 2021

Раніше гравцям Баварії стільки свободи не давали. Вони були зобов'язані ночувати в готелі в ніч перед грою. Але після нововведень Нагельсманна, футболісти мають право залишитися з родиною, а вранці приїхати на базу клубу.

Юліан Нагельсман / Фото: Reuters

Реклама

Джерело впевнене, що Нагельсманн робить ставку на створення хорошого мікроклімату в команді. 34-річний наставник "баварців" проводить багато індивідуальних бесід з футболістами і дослухається до їхніх проблем.

Юліан Нагельсманн тренер Баварії / Фото: Reuters

Нагадаємо, що в минулому сезоні Баварія дев'ятий раз поспіль завоювала чемпіонський титул в Німеччині і нашила п'яту зірку до емблеми. Головний тренер чемпіонів Ханс-Дітер Флік покинув команду після закінчення сезону.

Юліан Нагельсманн / Фото: Reuters

Новим наставником Баварії став "юний" Юліан Нагельсманн, який на два роки молодший за воротаря мюнхенців Мануеля Нойєра. За п'ять років роботи на чолі баварського гранда 34-річний фахівець отримає 40 мільйонів євро.

Реклама

А вже 17 серпня наставник баварців завоював перший трофей зі своїм новим клубом – Суперкубок Німеччини.