Можуть ночувати вдома з дружинами: Нагельсманн пішов на зустріч футболістам Баварії

Новий головний тренер мюнхенської Баварії Юліан Нагельсманн намагається завоювати авторитет у своїх підопічних. Відтепер, футболістам дозволено ночувати вдома з родинами перед домашніми матчами, про це повідомляє Bayern & Germany в Twitter.

Julian Nagelsmann has introduced a new rule. Before home games, the players are allowed to spend the night before with their family at home and meet in the morning at Säbener Straße. In previous years, the players used to spend the night before the 15:30 games at the hotel [Bild]