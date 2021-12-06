6 грудня 19:30
Дніпро-1 --
Чорноморець --
10 грудня 17:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
10 грудня 19:30
Інгулець --
Десна --
11 грудня 14:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 17:00
Верес --
Рух --
11 грудня 19:30
Львів --
Ворскла --
12 грудня 14:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
12 грудня 17:00
Динамо --
Зоря --
12 грудня 19:30
Колос --
Минай --
9 грудня 19:45
Зоря --
Буде-Глімт --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
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Могла бути катастрофа: у літаку "Динамо" перед вильотом знайшли неполадку

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
6 грудня, 18:06
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Сьогодні київське Динамо мало вилетіти до Португалії на останній матч групового етапу Ліги чемпіонів проти Бенфіки. Але в останній момент виліт киян довелося перенести
Динамо прийшлось перенести виліт в Лісабон
Динамо прийшлось перенести виліт в Лісабон / Фото: Колаж: Сьогодні

Як повідомило джерело, на борту чартерного літака Динамо перед вильотом до Лісабона було виявлено технічні неполадки.

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Через заміну літака виліт команди до Португалії довелося затримати на три години., пише Динамо Київ Inside.

Мірча Луческу взяв на матч проти Бенфіки 21 футболіста. У Києві залишаються Томаш Кендзера та Владислав Супряга.

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  • Воротарі: Бойко, Бущан.
  • Захисники: Забарний, Караваєв, Миколенко, Сирота, Тимчик, Шабанов.
  • Півзахисники: Андрієвський, Антюх, Буяльський, Вітіньо, де Пена, Вербич, Леднєв, Сидорчук, Циганков, Шапаренко, Шепелєв.
  • Нападники: Гармаш, Кулач, Рамірес, Шкурін.

Нагадаємо, що Динамо втратило всі шанси на вихід із групи. Кияни не зможуть піднятися вище за четверте місце, так що матч проти португальців вже не має жодного турнірного значення.

Втім, ще залишається шанс поборотися за 2,8 млн євро, які передбачені за перемогу на груповому етапі. Рані ми вже писали, скільки Динамо заробило у поточній Лізі чемпіонів.

Груповий етап
Група E
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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Баварія Баварія Бав
5
5
0
0
19
3
16
15
Забиті 19
Пропущені 3
Різниця 16
Результати останніх матчів: В В В В В
2
Барселона Барселона Бар
5
2
1
2
2
6
-4
7
Забиті 2
Пропущені 6
Різниця -4
Результати останніх матчів: Н В В П П
3
Бенфіка Бенфіка Бен
5
1
2
2
5
9
-4
5
Забиті 5
Пропущені 9
Різниця -4
Результати останніх матчів: Н П П В Н
4
Динамо Динамо Дин
5
0
1
4
1
9
-8
1
Забиті 1
Пропущені 9
Різниця -8
Результати останніх матчів: П П П П Н

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Команда
І
Г
О
1
Шахтар
17
47:9
44
2
Динамо
17
46:8
44
3
Зоря
17
36:18
35
4
Дніпро-1
16
29:16
34
5
Ворскла
17
29:17
32
6
Олександрія
17
18:14
26
7
Десна
17
21:25
25
8
Верес
17
14:19
22
9
Колос
17
12:22
21
10
Металіст 1925
17
16:27
19
11
Рух
16
15:20
17
12
Львів
17
13:29
16
13
Чорноморець
16
17:36
11
14
Інгулець
16
11:27
10
15
Минай
17
11:28
10
16
Маріуполь
17
21:41
8
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Понеділок, 6 грудня
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