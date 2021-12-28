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Міг стати інвалідом: Воронін розкрив причину завершення кар'єри

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
28 грудня, 12:18
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Відомий український футболіст хотів ще пограти, але його відмовили лікарі
Андрій Воронін
Андрій Воронін / Фото: Instagram

42-річний Андрій Воронін, колишній форвард збірної України, розповів, що саме сім років тому змусило його завершити кар'єру футболіста.

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"Я 2014-го закінчив. Тоді після травми я розмірковував ще. Розмовляв із агентом (Андрієм Головашем), із дружиною, з батьками. Я ще хотів грати".

"Але, як сказали тоді лікарі, мені краще не грати професійно. Тому що після будь-якого сильного зіткнення я міг мало не в інвалідному кріслі опинитися. Тому довелося закінчити", – розповів Воронін каналу Міля.

Андрій Воронін. Фото: fcdynamo.ru
Андрій Воронін. Фото: fcdynamo.ru

За свою кар'єру Воронін встиг пограти за Борусію Менехенгладбах, Майнц, Кельн, Баєр, Ліверпуль, Герту та московське Динамо, де нині працює асистентом головного тренера.

"Була розмова щодо збірної України. "Щойно місце звільниться, пропонуватиму твою кандидатуру", – говорив мені Шева. Після відходу Ріанчо до Спартака 2018 року місце звільнилося, але на нього взяли Сашка Шовковського. На цьому все закінчилося, ілюзії розчинилися", – бідкався Воронін.

Андрій Воронін
Андрій Воронін / Фото: fcdynamo.ru

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