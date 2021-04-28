Мірча Луческу назвав кращого гравця світу. У нього немає "Золотого м'яча"

Мірча Луческу / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу сказав, кого вважає кращим футболістом у світі. І це не Роналду чи Мессі, які за останні роки завоювали безліч "Золотих м'ячів".

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"Кращий гравець світу на цей момент – Неймар. Особливо коли він в хорошій формі. Мбаппе теж виступає прекрасно. Неймар нагадує феномен Роналдо: він кращий, коли посилено тренується і не відволікається ні на що інше", – заявив Луческу.

Неймар перейшов в Парі Сен-Жермен з Барселони в 2017 році за рекордні 222 млн євро. У нинішньому сезоні 29-річний бразильський форвард взяв участь в 14 матчах французької Ліги 1, забив шість голів і віддав три результативні передачі. Він ні разу не визнавався кращим футболістом Європи.

Раніше ми писали, що Мірча Луческу отримав від Динамо бонус у розмірі одного мільйона євро.