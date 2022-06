Мир з терористами? Гравець збірної України відреагував на ракетну атаку Росії

У суботу вранці, 25 червня, російсько-фашистські війська завдали масованого ракетного удару по Україні. Обстріл відбувався з території Білорусі – сателіту путінської Росії.

Внаслідок обстрілу постраждала Житомирщина – батьківщина гравця збірної України Руслана Маліновського. Півзахисник збірної України відреагував на злочинні дії рашистів. Руслан опублікував карту повітряних тривог України і з іронією звернувся до прихильників "російського світу":

24 rockets були кинуті з Belarus this night.

Just on Zhytomyr region.

Keep praying for the peace. З terrorists. pic.twitter.com/rI9cNyEtCe