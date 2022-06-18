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Світ буде ненавидіти Росію. Золотий талант Динамо висловилося про майбутнє Мордора

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
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18 червня, 20:43
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Чемпіон світу U-20 у складі збірної України Георгій Цітаішвілі вдруге у своєму житті стикається з військовою агресією путінської Росії
Світ не зможе вибачити росіянам усі звірства
Світ не зможе вибачити росіянам усі звірства / Фото: Колаж: Сьогодні

Вихованець київського Динамо Георгій Цітаішвілі не з чуток знає всі принади "російського світу". У 2008 році РФ розпочала повномасштабну війну проти Грузії – батьківщини футболіста.

Але цього російським загарбникам здалося мало, і вони вторглися на територію України. Своїми варварськими діями Росія ізолювала себе від цивілізованого світу. Так вважає грузинський півзахисник.

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"У Росії в людей немає своєї думки, заради грошей вони закриють рот і дивитимуться, як люди і діти помирають. Ці люди не хочуть розвиватися і жити нормальним життям, тому що після цього у Росії ніколи не буде нормального життя.

Весь світ ненавидить цю країну, цих людей, вона закриється, начебто стіну обклали навколо себе. Це буде інший світ, їх люди готові це "схавати" лише заради того, щоб їх на 10 днів не посадили у "мавпник".

Вони бояться сісти у в'язницю та хочуть жити в країні, де нічого не буде. Для мене Росія припинила своє існування. Я й так раніше, знаючи, що було в Грузії, погано ставився до їхнього президента. Але ж там такий народ. Звичайно, може десь є кілька нормальних людей у країні – один відсоток із ста. Але я навіть не помічав цього одного відсотка. Таких людей мало", – сказав Цітаішвілі в інтерв'ю SportArena.

/ Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Нагадаємо, через агресію Росії проти України був достроково завершено чемпіонат УПЛ. Футболісти змушені були шукати нові клуби для підтримки форми.

Георгій Цітаішвілі на правах оренди навесні виступав за краківську Віслу. У складі польського клубу вінгер зіграв 7 матчів, забив один м'яч і віддав два асисти.

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Зазначимо, у складі молодіжної збірної України Георгій Цитаїшвілі став чемпіоном світу у 2019-му, але у 2021 році півзахисник перебрався до лав національної команди Грузії.

Георгій Цітаішвілі у формі збірної Грузії
Георгій Цітаішвілі у формі збірної Грузії

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