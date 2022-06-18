Світ буде ненавидіти Росію. Золотий талант Динамо висловилося про майбутнє Мордора

Вихованець київського Динамо Георгій Цітаішвілі не з чуток знає всі принади "російського світу". У 2008 році РФ розпочала повномасштабну війну проти Грузії – батьківщини футболіста.

Але цього російським загарбникам здалося мало, і вони вторглися на територію України. Своїми варварськими діями Росія ізолювала себе від цивілізованого світу. Так вважає грузинський півзахисник.

"У Росії в людей немає своєї думки, заради грошей вони закриють рот і дивитимуться, як люди і діти помирають. Ці люди не хочуть розвиватися і жити нормальним життям, тому що після цього у Росії ніколи не буде нормального життя.

Весь світ ненавидить цю країну, цих людей, вона закриється, начебто стіну обклали навколо себе. Це буде інший світ, їх люди готові це "схавати" лише заради того, щоб їх на 10 днів не посадили у "мавпник".

Вони бояться сісти у в'язницю та хочуть жити в країні, де нічого не буде. Для мене Росія припинила своє існування. Я й так раніше, знаючи, що було в Грузії, погано ставився до їхнього президента. Але ж там такий народ. Звичайно, може десь є кілька нормальних людей у країні – один відсоток із ста. Але я навіть не помічав цього одного відсотка. Таких людей мало", – сказав Цітаішвілі в інтерв'ю SportArena.