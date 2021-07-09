Мільйонера Зінченка помітили в бюджетному "спальнику" Києва

Гравець збірної України і Манчестер Сіті Олександр Зінченко зробив селфі на лівому березі столиці, де в основному бюджетна забудова

Зінченко після повернення з Євро-2020 залишився в Києві

Кращий гравець збірної України за підсумками Євро-2020 Олександр Зінченко зробив сьогодні селфі в одному з бюджетних спальних районів Києва.

Читайте також: Важливіше будь-яких слів: Зінченко оплатив приїзд в Україну дитячого хірурга

Футболіст сфотографувався на вході в ресторан між Позняками та Осокорками, де, за словами експерта, в основному бюджетна забудова. До речі, за чутками, зарплата Зінченка в Манчестер Сіті 80 тисяч фунтів на місяць, що в переводі більш 3 млн гривень.

Раніше ми писали, що аналітики WhoScored назвали Олександра Зінченка кращим гравцем збірної України за підсумками Євро-2020, де наша команда дійшла до 1/4 фіналу .

Середня оцінка футболіста Манчестер Сіті, який відіграв за "синьо-жовтих" на Євро всі п'ять матчів від початку до кінця, склала 6,98 бала за 10-бальною шкалою. Нагадаємо, в поєдинку зі шведами Зінченко відзначився голом і результативною передачею.