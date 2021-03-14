"Мілан" – "Наполі": онлайн матчу італійської Серії А в боротьбі за Лігу чемпіонів

27-й тур чемпіонату Італії завершується в неділю центральною протистоянням на знаменитому стадіоні "Сан-Сіро". "Мілан" займає друге місце, "Наполі" – шосте. Початок – о 21:45. Наставник гостей Дженнаро Гаттузо бореться проти клубу, якому віддав кращі роки своєї кар'єри.

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Обом командам перемога потрібна "кров з носу" для реалізації своїх цілей. Наш сайт веде онлайн-трансляцію матчу з оперативними коментарями, яскравими фото і відео найважливіших моментів.

"Мілан" – "Наполі"

Розстановка сил. "Мілан" все ще сподівається не відпустити у відрив земляків з "Інтера" і поборотися за Скудетто. Однак без Златана Ібрагімовича, Анте Ребич і Маріо Манджукич обіграти гостей з Неаполя буде дуже непросто. Хоча в Лізі Європи хлопці Стефано Піолі зуміли здобути на виїзді нічию у "Манчестер Юнайтед".

Фото: REUTERS/Jennifer Lorenzini

З іншого боку, свою роль може зіграти втома після вояжу до Англії, адже "Наполі" вже звільнився від єврокубків. Підопічні Гаттузо поступилися стадією раніше іспанській "Гранаді". Очки їм вкрай потрібні, щоб наблизитися до "Роми", "Ювентусу", "Аталанти" і не відстати в боротьбі за зону Ліги чемпіонів.

Прогнози. Букмекерські контори оцінюють суперників приблизно однаково – коефіцієнтами на перемогу 2.80 і 2.70 відповідно, на нічию – 3.25. На голепад не очікують, навряд чи побачимо більше двох забитих м'ячів. Найімовірніший рахунок – 1:1 (коеф. – 6.10).

Дженнаро Гаттузо / Фото: Reuters

Де дивитися. На українському телебаченні поєдинок у прямому ефірі покаже канал "Футбол 2". Трансляція розпочнеться о 21:40. Також гру можна дивитися на інтернет-платформі OLL.TV. У понеділок в повторі матч – о 12:40 на "Футбол 2", о 20:40 – на "Футбол 1".

Дивіться, як "Мілан" вирвав нічию у "Манчестер Юнайтед" у Лізі Європи:

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