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Миколенко за крок від Евертона: динамівець проходить медогляд в Англії

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор Спорт Сьогодні
17 грудня, 14:52
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Захисник Динамо Віталій Миколенко в найближчі часи стане гравцем Евертона. У ці хвилини український футболіст проходить медогляд у новому клубі
Віталій Миколенко покидає Динамо
Віталій Миколенко покидає Динамо / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Про це у Twitter заявив журналіст Фабриціо Романо. Раніше повідомлялося, що Евертон заплатить за динамівця 23 млн євро.

"Лівий захисник збірної України Віталій Міколенко зараз проходить медогляд перед переходом до Евертона!

Він приєднається до Евертона з київського Динамо на постійній основі, остаточна ціна близько 21/23 млн євро. Особисті умови узгоджено", – написав Романо.

Раніше Мірча Луческу підтвердив перехід Миколенка до клубу АПЛ. Після Ярмоленка це перший великий трансфер, який перевернуло київське Динамо.

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Нова сторінка в кар'рі Миколенка
Нова сторінка в кар'рі Миколенка / Фото: Динамо Київ Inside

Як ми писали раніше, Динамо вже знайшло змінника для Миколенка – мова про Владислава Дубінчака, якого свого часу підозрювали у договірняку.

За Динамо він провів 133 матчі у всіх турнірах і забив 7 голів. З киянами Миколенко ставав чемпіоном України, двічі вигравав Кубок України та тричі – Суперкубок.

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