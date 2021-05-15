Мхітарян хоче втекти від Моурінью і попросив знайти йому новий клуб

Півзахисник італійської Роми Генріх Мхітарян не збирається продовжувати контракт з римлянами, який закінчується 31 травня, і вже зв'язався зі своїм агентом

Генріх Мхітарян збирається залишити Рому / Фото: Reuters

Півзахисник італійської Роми Генріх Мхітарян, який свого часу три сезони відіграв у Шахтарі, готовий покинути римський клубу по завершенні сезону. Раніше ми писали, що колишній тренер донеччан вже веде переговори з новим клубом.

32-річний Мхітарян вирішив не продовжувати контракт з клубом, який закінчується 31 травня, і попросив свого агента Міно Райолу почати пошуки нового клубу. Як повідомляє Il Tempo, причиною такого рішення Генріха є прихід до Роми нового тренера – Жозе Моурінью.

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Раніше вірменський футболіст виступав під керівництвом португальського тренера в англійському Манчестер Юнайтед. І між півзахисником і наставником склалися непрості відносини. Через конфлікт з Особливим Мхітарян покинув команду і перейшов до Арсеналу.

Генріх Мхітарян в матчі проти "Ювентуса" / Фото: Reuters

Видання зазначає, що Райола запропонував кандидатуру Мхітаряна декільком італійським клубам, в тому числі і Мілану.

У цьому сезоні вірменський півзахисник провів за Рому 44 матчі у всіх турнірах, в яких забив 13 м'ячів і віддав 13 результативних передач.

Раніше колишній лідер Шахтаря висловлювався про конфлікт у Нагірному Карабасі.