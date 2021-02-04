Мессі став з колін! Огляд божевільної перемоги "Барселони" над "Гранадою"

Каталонці вийшли до півфіналу Кубка Іспанії, хоча до 88-ї хвилини програвали супернику 0:2

"Барселоно", чи ти це? Команда, яка останніми роками часто показувала себе безхарактерною субстанцією, виявила неймовірну волю до перемоги і в божевільному матчі 1/4 Кубка Іспанії обіграла на виїзді "Гранаду" 5:3.

Реклама

Читайте також: Партнер Мессі здав 26 позитивних тестів на коронавірус

До 88-ї хвилини каталонці з Мессі у складі поступалися "Гранаді" 0:2, але відіграли два м'ячі в кінці основного часу, а потім дотиснули суперника в додатковий.

В активі Мессі – гольовий пас на Грізманна, коли той відквитав перший гол. Це був 300-й асист у кар'єрі Ліонеля.

Реклама

"Гранада" – "Барселона" – 3:5

Голи: Кенеді, 33, Сольдадо, 47, Феде, 103 – Грізманн, 88, 100, Альба, 90+2, 113, Де Йонг, 108

"Барселона": тер Стеген – Роберто (Дест, 57), Араухо, Умтіті (Брейтуейт, 64), Альба – Бускетс (Пуч, 76), де Йонг, Педрі (Лангле, 105) – Трінкал (Дембеле, 63), Грізманн, Мессі

Попередження: Бріс, Монторо, Санчес – Мессі, Альба

Ліонель Мессі / Фото: Reuters В тренді Танці на столі з шампанським: Ярослава Магучіх відривається після рекордного стрибка

Разом з "Барселоною" до 1/2 Кубка Іспанії вже вийшли "Севілья" і "Леванте". Останній півфіналіст визначиться 4 лютого в матчі "Бетіс" – "Атлетік".

Реклама

Раніше ми писали, що "Барселона" заборгувала Мессі двох Циганкових і одного Миколенка. Ліонель вчасно не отримав від каталонського клубу 64 мільйони євро.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама