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Мессі став з колін! Огляд божевільної перемоги "Барселони" над "Гранадою"

4 лютого, 08:05

Олег Люлька Олег Люлька

Каталонці вийшли до півфіналу Кубка Іспанії, хоча до 88-ї хвилини програвали супернику 0:2

"Барселоно", чи ти це? Команда, яка останніми роками часто показувала себе безхарактерною субстанцією, виявила неймовірну волю до перемоги і в божевільному матчі 1/4 Кубка Іспанії обіграла на виїзді "Гранаду" 5:3.

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До 88-ї хвилини каталонці з Мессі у складі поступалися "Гранаді" 0:2, але відіграли два м'ячі в кінці основного часу, а потім дотиснули суперника в додатковий.

В активі Мессі – гольовий пас на Грізманна, коли той відквитав перший гол. Це був 300-й асист у кар'єрі Ліонеля.

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"Гранада" – "Барселона" – 3:5
Голи: Кенеді, 33, Сольдадо, 47, Феде, 103 – Грізманн, 88, 100, Альба, 90+2, 113, Де Йонг, 108
"Барселона": тер Стеген – Роберто (Дест, 57), Араухо, Умтіті (Брейтуейт, 64), Альба – Бускетс (Пуч, 76), де Йонг, Педрі (Лангле, 105) – Трінкал (Дембеле, 63), Грізманн, Мессі
Попередження: Бріс, Монторо, Санчес – Мессі, Альба

Ліонель Мессі

Ліонель Мессі / Фото: Reuters

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Разом з "Барселоною" до 1/2 Кубка Іспанії вже вийшли "Севілья" і "Леванте". Останній півфіналіст визначиться 4 лютого в матчі "Бетіс" – "Атлетік".

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Раніше ми писали, що "Барселона" заборгувала Мессі двох Циганкових і одного Миколенка. Ліонель вчасно не отримав від каталонського клубу 64 мільйони євро.

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Барселона відео голів кубок Іспанії Гранада

Джерело: Сегодня|Спорт

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