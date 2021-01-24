Мессі вмовляють приїхати в Україну на товариський матч

Збірна Аргентини хоче отримати не менше трьох мільйонів євро

Збірна України може отримати в спаринг-партнери одну з найзнаменитіших команд планети. Переговори зі збірною Аргентини велися і раніше, але свого часу зійшли нанівець. Тепер же знову з'явилася ідея зіграти з командою Ліонеля Мессі.

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Кілька днів тому Луческу порадив Мессі піти з "Барселони".

Про новини з УАФ головний редактор журналу "Футбол" Артем Франков розповів у своєму Telegram-каналі:

"ФФУ за посередництва посольства Аргентини в Україні намагається умовити Лео Мессі заїхати до нас в гості. В Домі футболу давно мріяли про товарняк із аргентинцями, там більше домішувалася політика – це ж одна з найбільш "українських" країн світу... Впиралося в гроші. Спонсор із керівного складу знайшовся, дуже успішний бізнесмен і великий фанат футболу, але й він не витримав, коли в ході переговорів та сторона втрете підвищила гонорар і райдер. Суперпроект зірвався. А зараз товарняки і зовсім нікуди пхати, тому з'явилася пропозиція зіграти на здешевленому варіанті. Мессі в роздріб простіше як мінімум в плані організації. Хоча, звичайно, все одно цікаво, народ буде щасливий. Особливо якщо за все заплатить добрий дядько. Мова про три млн євро, за чутками".

Нагадаємо, на 2021 році у "синьо-жовтих" уже заплановано не менше 14 матчів.

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Раніше Мессі пожертвував трьома матчами за "Барселону" заради збірної Аргентини.

Дивіться, як Ліонель забивав в Лізі чемпіонів у ворота "Динамо":

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