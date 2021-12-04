Мессі страждає. Стало відомо, що дратує легенду в Парижі

Нападник Парі Сен-Жермен Ліонель Мессі нещодавно отримав "Золотий м'яч". Проте у новому клубі аргентинець ще до кінця не адаптувався.
Його гра у чемпіонаті Франції не вражає. І на те є причина. Про неї повідав колишній одноклубник Мессі по Барселоні Луїс Суарес.
"Ми з Ліонелем спілкуємося щодня. Про ігри, сім'ю.
Мессі зізнався мені, що дуже страждає, граючи у холод, на снігу. До такої погоди йому важко звикнути", – цитує Суареса Onze.
До речі, головний тренер Динамо Мірча Луческу пояснив чому Мессі дали "Золотий м'яч" у цьому сезоні. "Мессі зіграв вирішальну роль у перемозі збірної Аргентини на Кубку Америки – сильнішому змаганні, ніж чемпіонат Європи" , – упевнений Луческу.
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Нагадаємо, що Ліонель Мессі влітку цього року перейшов із Барселони до Парі Сен-Жермен.
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