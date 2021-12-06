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Мессі став жертвою афери: футболісту за 30 млн продали готель під знесення

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор сайту segodnya.ua
6 грудня, 17:49
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Суд Іспанії зобов'язав знаменитого футболіста Ліонеля Мессі знести його розкішний готель у Барселоні. Будівлю визнали непридатною ще до продажу гравцю
Ліонель Мессі купив готель, а тепер повинен його знести
Ліонель Мессі купив готель, а тепер повинен його знести / Фото: REUTERS

Аргентинець купив будинок на 77 номерів за 30 мільйонів євро ще у 2017 році. Воно розташоване недалеко від пляжу та набережної Сітжеса, за 40 км від Барселони.

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Проте, згідно з повідомленнями в Іспанії, місцеве керівництво схвалило знесення будівлі ще до того, як семиразовий переможець "Золотого м'яча" навіть купив його.

Згідно з El Confidencial, балкони готелю занадто великі і не відповідають вимогам щодо планування, пише dailymail.co.uk.

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А будь-які спроби змінити конструкції балконів загрожують повним обвалом готелю. Крім того, в готелі є проблема з пожежним планом, який не відповідає місцевим стандартам.

Зазначається, що Мессі не знав про рішення зносу будівлі, доки до нього не звернулися журналісти. Так, що аргентинець сміливо може йти до суду як жертва афери з нерухомістю.

Мессі лише наприкінці листопада відкрив рахунок своїм голам у чемпіонаті Франції. Зірковий форвард знову отримав "Золотий м'яч", хоча не може похвалитися результативністю цього сезону.

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