Мессі, Роналду чи Левандовський? ФІФА визначить найкращого футболіста 2021 року

Традиційно премія The Best FIFA Football Awards має шість номінацій – по три для чоловічого та жіночого футболу – найкращий гравець, воротар та тренер команди.
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Дві групи експертів – одна з жіночого футболу та одна з чоловічого футболу – відбирали кандидатів з кожної категорії.
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ФІФА на своєму офіційному сайті опублікувала імена претендентів на нагороду найкращому футболісту у 2021 році. У списку 11 гравців.
На премію найкращому футболісту претендують:
- Ерлінг Голанд (Норвегія, Боруссія (Дортмунд))
- Карім Бензема (Франція, Реал)
- Кевін Де Брюйне (Бельгія, Манчестер Сіті)
- Жоржіньо (Італія, Челсі)
- Кіліан Мбаппе (Франція, ПСЖ)
- Роберт Левандовський (Польща, Баварія)
- Кріштіану Роналду (Португалія, Ювентус/Манчестер Юнайтед)
- Ліонель Мессі (Аргентина, Барселона/ПСЖ)
- Неймар (Бразилія, ПСЖ)
- Н'Голо Канте (Франція, Челсі)
- Мохамед Салах (Єгипет, Ліверпуль)
На нагороду кращого воротаря претендує п'ятеро голкіперів:
- Аліссон Беккер (Бразилія, Ліверпуль)
- Джанлуїджі Доннарумма (Італія, Мілан/ПСЖ)
- Едуар Менді (Сенегал, Челсі)
- Мануель Нойєр (Німеччина, Баварія)
- Каспер Шмейхель (Данія, Лестер)
На звання найкращого тренера чоловічої команди сім претендентів:
- Антоніо Конте (Інтер/Тоттенхем)
- Ганс-Дітер Флік (Баварія / збірна Німеччини)
- Пеп Гвардіола (Манчестер Сіті)
- Роберто Манчіні (збірна Італії)
- Ліонель Скалоні (збірна Аргентини)
- Дієго Сімеоне (Атлетіко)
- Томас Тухель (Челсі)
Відкрите голосування буде проводитись на сайті FIFA та триватиме до 10 грудня 2021 року.
ФІФА оголосить трьох фіналістів у кожній із шести категорій, перерахованих вище, на початку січня 2022 року.
Нагородження переможців відбудеться 17 січня 2022 року.
Зазначимо, що премія ФІФА найкращому футболісту року присуджується протягом 30 років. Найперший трофей ФІФА був присуджений в 1991 році легендарному футболісту збірної Німеччини Лотару Матеусу.