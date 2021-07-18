Мессі побив рекорд Роналду і Марадони в Instagram

Фото Ліонеля з Кубком Америки стало найпопулярнішим в Instagram серед спортивних постів. Перша перемога Мессі зі збірною Аргентини сподобалася фанатам більше, ніж прощання Роналду з Марадоною

Пост Ліонеля перевершив Роналду і Марадону / Фото: Instagram

Матюкливий пост Ліонеля Мессі в Instagram після перемоги на Кубку Америки за тиждень зібрав більше 20 мільйонів лайків, що дозволило публікації стати найпопулярнішою в Instagram в категорії спорт.

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На цей момент пост Мессі зібрав до 20 092 835 лайків. Ліонель перевершив рекорд Кріштіану Роналду. Пост португальця в день смерті Дієго Марадони зібрав свого часу 19,8 млн "сердечок".

Спільне фото Роналду і Марадони стало найпопулярнішим постом за підсумками 2020 року і займало шосте місце серед найбільших "залайканних" фото в соцмережі і перше – в категорії "спорт", поки його не випередив Мессі з Кубком Америки.