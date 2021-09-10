Мессі побив рекорд Пеле і розплакався

Нападаючий збірної Аргентини Ліонель Мессі оформив хет-трик у відбірковому матчі на ЧС-2022 проти Болівії і побив рекорд легендарного бразильця Пеле

Ліонель Мессі перевершив досягнення Пеле / Фото: REUTERS

Футболіст Парі Сен-Жермен довів кількість голів за національну команду до 79, ставши кращим бомбардиром серед південноамериканських збірних.

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Попередній рекорд належав Пеле, на рахунку якого залишається 77 м'ячів. Втім, бразилець провів за свою збірну 92 гри, а на рахунку аргентинця – вже 153 матчі, пише goal.com.

Після матчу збірна Аргентини продемонструвала трофей Кубка Америки своїм фанатам, які не могли раніше відсвяткувати перемогу разом із командою через пандемію.

"Я дійсно хотів отримати від цього задоволення. Я довго чекав на це, шукав і мріяв про це. Це унікальний момент, який трапився після стількох очікувань. Немає кращого способу відсвяткувати це, ніж бути тут. Моя мама, мої брати на трибунах... Вони багато страждали і сьогодні тут святкують. Я дуже щасливий", – сказав Мессі після матчу і навіть пустив сльозу.