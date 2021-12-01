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Мессі як Людмила Зикіна: подібність між футболістом та співачкою побачили після "Золотого м'яча"

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор сайту segodnya.ua
1 грудня, 18:00
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Голова департаменту Динамо з роботи зі ЗМІ Микола Несенюк відреагував на результати голосування за "Золотий м'яч", які викликали суперечки у всьому світі
Ліонель Мессі і Людмила Зикіна
Ліонель Мессі і Людмила Зикіна / Фото: REUTERS

"Золотий м'яч" всьоме дістався Ліонелю Мессі, хоча, на думку багатьох уболівальників та експертів, нагороду більше заслужив Роберт Левандовські.

Читайте також: Оце так поворот! Левандовські таки отримає Золотий м'яч

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Несенюк порівняв вручення "Золотого м'яча" із виступами популярної радянської співачки Людмили Зикіної.

Артистка подобалася чоловічій статі і навіть стала героїнею анекдоту, який, на думку Несенюка, схожий на події у Парижі.

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"Зикіна під час концерту в Закавказзі десять разів викликали "на біс", після чого втомлена співачка вибачилася, бо не могла більше співати – "сів" голос."

А ти не співай, ти тільки ходи туди-сюди" – закричали їй із перших рядів", – розповів анекдот журналіст у своїй колонці на Gazeta.UA.

Ліонель Мессі з "Золотим м'ячем"
Ліонель Мессі з "Золотим м'ячем" / Фото: REUTERS

Він вважає, що приблизно це ж відбувається зараз із Мессі та його "Золотим м'ячем".

"Питається – за що? Звичайно, геніальний Мессі може грати у футбол на високому рівні ще років десять, а може, і більше, і буде корисним командам, за які виступатиме. Але до чого тут "Золотий м'яч" найкращому футболісту світу-2021? ", – запитує Несенюк.

Левандовський – найкращий нападник, Мессі – найкращий футболіст 2021 року
Левандовський – найкращий нападник, Мессі – найкращий футболіст 2021 року / Фото: Reuters

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Він вважає, що Мессі, як і Зикіній з анекдоту, вже не потрібно забивати м'ячі та приводити команди до великих трофеїв. Достатньо ходити щодня перед телекамерами "туди-сюди", а все інше домальовують піар-менеджери та спонсори футболіста.

До речі, ми писали, що Мессі отруївся після вручення "Золотого м'яча". Зірка Парі Сен-Жермен пропустив вівторкове тренування команди через проблеми зі здоров'ям.

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